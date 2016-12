Beyoncé e Jay Z, prima volta insieme sul palco dopo le voci del tradimento

Si è chiuso il "Formation World Tour" di Beyoncé e con l'ultimo live al MetLife Stadium di New York è calato il sapario anche sul caso 'Lemonade'. Nel disco la popstar aveva messo in rima il presunto tradimento di Jay-Z , ma adesso sulla coppia è tornato il sereno. Per la serata conclusiva, infatti, il maritino l'ha raggiunta sul palco e ha messo così a tacere definitivamente i rumors che li volevano ad un passo dal divorzio.

Da tempo i due non si riunivano di fronte al pubblico, ma per l'ultimo concerto Jay Z ha cantato insieme a lei "Drunk in Love" tra sorrisi e sguardi complici, mandando in visibilio i presenti. "Un applauso per il mio uomo" l'incitazione di Beyoncé al pubblico, prima di salutarlo con un bacio sulle labbra.



Ma il coniuge non è stato l'unico ospite speciale della serata. Sul palco si è anche esibita Serena Williams, che era stata protagonista del video di "Sorry". Seduta su un trono, la tennista è entrata in scena come una vera diva e ha scatenato il lato B insieme a Beyoncé, sulle note della loro canzone.