Beyoncé, dopo le polemiche ritirata la statua di cera troppo bianca

Il Madame Tussauds di New York ha rimosso la statua di cera di Beyoncé, dopo le polemiche scatenate sui social per colpa della pelle troppo bianca. A quanto riporta il New York Times lo staff non ha dato spiegazioni, dichiarando che la statua è stata "rimossa fino ad ulteriori comunicazioni". Il Museo in un comunicato ha però precisato che "il team di scultori fa ogni sforzo per assicurare il corretto incarnato alle statue".