Beyoncé dopo il Louvre vuole il Colosseo: chiesto per un nuovo video

Per Beyoncé non ci sono luoghi tabù. Dopo aver ambientato l'ultimo video con Jay-Z , " Apeshit ", tra le sale del Louvre, Queen Bey ora vuole il Colosseo . A riportare la notizia è "Il Messaggero", secondo il quale la trattativa è in corso, anzi sarebbe ripartita dopo un primo rifiuto da parte dei dirigenti del Parco Archeolgico: nessuna chiusura ma molta cautela in quanto si tratta di "un luogo delicato".

D'altro canto per Beyoncé non sarebbe nemmeno la prima volta. In realtà nell'Anfiteatro Flavio aveva già girato in versione gladiatrice uno spot per una nota bibita. Si trattava di un clip per il Super Bowl, girato insieme a Pink e Britney Spears. In questo caso il progetto sarebbe di tipo diverso.



Secondo il quotidiano romano una prima richiesta è stata avanzata il 2 luglio per poter girare tra il 7 e l'8, in coincidenza con la data romana del tour della super coppia. Tempi troppo stretti per ricevere subito un sì, tanto più che negli stessi giorni il Colosseo era occupato da un altro set, per una trasmissione di Alberto Angela. Ma i Carter non hanno intenzione di lasciar cadere la cosa e hanno rilanciato. Si arriverà a un accordo? Se sì, lo vedremo presto.