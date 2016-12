Beyoncé appoggia la protesta nera negli Usa e Snoop Dogg tende la mano alla polizia

Il rapper T.I. ha marciato insieme ai manifestanti ad Atlanta, Snoop Dogg e The Game sono andati al dipartimento di polizia di Los Angeles. Ora anche Beyoncé appoggia la protesta. E' infatti tra le stelle nere della musica che si stanno mobilitando contro le recenti uccisioni di afroamericani da parte della polizia. " Queen B ", come è soprannominata, ha invitato i suoi fan a contattare i loro rappresentanti al Congresso.

Non solo musica. Tra i campioni dello sport è sceso in campo il cestista dei New York Knicks Carmelo Anthony, che su Instagram ha invitato gli atleti a "farsi avanti e farsi carico del problema" andando dai dirigenti locali, dai leader, dai parlamentari e chiedendo un cambiamento.