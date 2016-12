Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Pink contro il razzismo e la violenza

Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Jennifer Hudson, Pink, Bono e tanti altre star si sono mobilitate per protestare contro la morte dei cittadini afroamericani negli Usa. Nel video realizzato dal sito Mic, che sostiene la campagna "We Are Here", vengono elencate le 23 ragioni per cui sono stati uccisi dalla polizia, per sensibilizzare il popolo americano. Il video, condiviso in tutto il mondo con l'hashtag #23ways, è diventato virale in poche ore.