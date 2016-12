Betsy Palmer, morta a 88 anni la mamma di Jason di "Venerdì 13"

E' morta a 88 anni l'attrice americana Betsy Palmer. E' stata una delle stelle del cinema "slasher", quel genere che ha mischiato horror e storie adolescenziali divenuto celebre soprattutto negli anni 80. In particolare la Palmer è passata alla storia del genere grazie al ruolo della terribile signora Vorhees in un classico come "Venerdì 13". La Palmer era ricoverata da tempo in una casa di riposo.