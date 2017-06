BET Awards 2017, trionfano Beyoncé e Bruno Mars

E' un momento fantastico per Beyoncé, in dolce attesa di due gemelli e trionfatrice ai BET Awards, premi istituiti dalla rete Black Entertainment Television per celebrare gli afroamericani che si sono particolarmente distinti nella musica, nello sport e nella recitazione. Il 25 giugno 2017 la cantante ha vinto l'"Album of the Year" per il suo "Lemonade", ed è risultata la migliore artista femminile per la categoria R'n'B/Pop. Ex aequo con Bruno Mars per il video dell'anno: "Sorry" per Beyoncé e "24K Magic" per l'hawaiano.