Berlino ricorda Bowie: targa sulla casa in cui creò "Heroes"

Berlino è stato uno dei luoghi che ha ispirato alcuni dei capolavori di David Bowie . Così la città tedesca ha voluto rendere omaggio al Duca Bianco con una targa commemorativa, esposta davanti alla casa in cui la star visse per due anni, dal 1976 al 1978, fra i più produttivi della sua carriera. "In quel periodo diede vita agli album 'Low', 'Heroes' e 'Lodger' entrati nella storia della musica come la trilogia di Berlino", si legge sulla targa.

"Se Berlino è diventata una città di cultura, creativa e aperta è perché c'è stata questa età dell'oro in cui Bowie ha avuto un ruolo molto importante" ha detto il sindaco di Berlino, Michael Muller, presenziando alla cerimonia commemorativa. Sulla targa vi è incisa la celeberrima frase contenuta nel testo della canzone “Heroes”, “We can be heroes, just for one day”. Questa canzone è contenuta nell’omonimo album del 1977 registrato negli Hansa Studio di Berlino Ovest. Il musicista inglese è scomparso lo scorso 10 gennaio.