Berlino, Orso d'oro a Gianfranco Rosi per il film sui migranti che muoiono in mare

Rosi: non accettabile che la gente muoia in mare - "Non è accettabile che la gente muoia in mare, per attraversare le frontiere". Lo ha detto Gianfranco Rosi a Berlino, commentando l'Orso d'Oro per "Fuocammare". Rosi ha esordito dicendo: "Ho bisogno di due persone al mio fianco, il dottor Bartolo e Giuseppe del Borgo, Peppino, che sono stati al mio fianco". "Il mio pensiero va a tutti coloro che non sono mai arrivati a Lampedusa nel loro viaggio di speranza, e alla gente di Lampedusa che da venti trenta anni apre il suo cuore a chi arriva", ha detto ancora Gianfranco Rosi. L'Orso d'Oro "torna" in Italia dopo 4 anni - Con la vittoria di Fuocoammare di Gianfranco Rosi l'Orso d'oro del festival di Berlino torna all'Italia dopo quattro anni, quando - era il 2012 - ad aggiudicarsi il premio erano stati i fratelli Paolo e Vittorio Taviani con "Cesare deve morire". Fuocoammare, che il regista, Leone d'oro a Venezia con "Sacro G.r.a.", ha girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, documentando da un lato la vita sospesa di alcuni suoi abitanti e dall'altro quella drammatica dei migranti in esodo verso l'Europa, aveva colpito sin dall'inizio critica e pubblico del Festival, da sempre molto attento a temi politici. "Dedico film a lampedusani, sempre pronti ad accogliere" - "Voglio dedicare questo film agli abitanti di Lampedusa, che sono sempre stati estremamente aperti ad accettare la gente che arriva". Lo ha dichiarato il regista Gianfranco Rosi. Renzi: Berlino premia talento Rosi - "Berlino premia Gianfranco Rosi, il suo talento e la poesia dell'accoglienza#fuocoammare#orgoglio". Così il premier Matteo Renzi su Twitter.

Berlinale, tutti i premi della 66° edizioneLa giuria del Festival internazionale del cinema di Berlino, presieduta dall'attrice statunitense Meryl Streep, ha assegnato i premi della 66esima edizione del festival.



Orso d'oro per il miglior film: 'Fuocoammare' di Gianfranco Rosi

Orso d'argento Gran premio della giuria: 'Death in Sarajevo' di Danis Tanovic

Orso d'argento per miglior sceneggiatura: 'United States of Love' di Tomasz Wasilewski

Orso d'argento Premio Alfred Bauer: 'A Lullaby for the Sorrowful Mistery' di Lav Diaz

Orso d'argento per miglior regia: 'L'Avenir' di Mia Hansen-Love

Orso d'argento per miglior interpretazione femminile: Trine Dyrholm per 'Kollektivet' ('The Commune')

Orso d'argento per miglior interpretazione maschile: Majd Mastoura per 'Hedi'

Orso d'argento per miglior contributo artistico: 'Crosscurrent' di Yang Chao

Premio per miglior opera prima: 'Hedi' di Mohamed Ben Attia

Orso d'oro al miglior cortometraggio: 'Balada de um Batraquio' di Leonor Teles

Orso d'argento al cortometraggio: 'A Man Returned' di Mahdi Fleifel