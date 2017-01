Berlinale, Milena Canonero riceverà l'Orso d'Oro alla carriera

Nuovo successo professionale per Milena Canonero: alla 67esima edizione della Berlinale le sarà consegnato l'Orso d'oro alla carriera. L'appuntamento sarà per il 16 febbraio in occasione della cerimonia finale del festival cinematografico tedesco. Durante la sua carriera, la 71enne costumista italiana ha raccolto ben nove nomination all'Oscar e quattro statuette, l'ultima nel 2015 per "Grand Budapest Hotel" di Wes Anderson.