Beppe Grillo, tour mondiale nel 2015

Per il momento sono cinque-sei tappe: da New York alla vecchia Europa e magari, ma per ora è soltanto un'ipotesi, in Australia. Beppe Grillo "molla tutto", anche se solo per poco, e parte per un tour mondiale con il meglio dei suoi spettacoli. Il tour del leader del M5S dovrebbe iniziare a marzo 2015 probabilmente proprio dagli Usa per poi fare tappa a Londra e in seguito in Belgio, Francia, Germania ma anche Italia.

E' una decisione che Grillo (si è definito "stanchino" nel suo ultimo intervento sul blog) avrebbe preso già da tempo: tornare a calcare i palcoscenici e prendersi una pausa dall'attività politica. A dire il vero, però, lo spettacolo toccherà temi politici. Il nome, ma nulla è certo, dovrebbe essere "Rabdomante tour", parola che il cofondatore del M5S ha utilizzato spesso nei suoi ultimi interventi pubblici. Molti all'interno del Movimento sono convinti che l'indicazione del nuovo direttorio composta da cinque parlamentari servisse proprio a "dare respiro a Beppe" e lasciargli modo e tempo di tornare a fare spettacoli.