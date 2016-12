12 novembre 2014 Beppe Fiorello, le canzoni di Modugno per raccontare la propria storia Dal 13 al 30 novembre al teatro Manzoni di Milano va in scena “Penso che un sogno così…” Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 13 al 30 novembre, “Penso che un sogno così...”, lo spettacolo di Beppe Fiorello dedicato al grande Domenico Modugno. Modugno che diventa il mezzo per Fiorello di parlare anche della propria vita e del proprio padre, accomunato al cantante pugliese in molte cose. ”Sono salito sul deltaplano delle sue canzoni e ho sorvolato la mia vita” dice lui.

Quello che arriva a Milano è uno spettacolo che sta attraversando l’Italia da più di un anno, raccogliendo consensi in tutte le piazze toccate. Merito di tanti fattori, dalla bravura di Beppe Fiorello alla bellezza delle canzoni di Modugno, ma anche per la forza emotiva di uno spettacolo che non è un semplice concerto o recital, ma un racconto personale spesso sovrapposto a quello popolare e collettivo.



Nello spettacolo scritto con Vittorio Moroni e diretto da Giampiero Solari, Fiorello porta in scena la sua infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, con le persone che li hanno caratterizzati, con le loro facce e le loro vicende, ora buffe ora dolorose, e un pizzico di nostalgia capace di coinvolgere chiunque assista in platea.



PER INFORMAZIONI

Milano tel. 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it

cassa@teatromanzoni.it

Per prevendita telefonica:

numero verde 800 914 350