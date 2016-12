Benji & Fede-mania esagerata, ma niente lacrime

Brutto pomeriggio per Benji e Fede. Il duo era a Lignano Sabbiadoro per un'esibizione al Festival Show. Per ringraziare i fan sono scesi tra la folla per selfie e strette di mano. Ma le persone si sono fatte prendere la mano, accalcandosi e finendo per spintonarli. Contrariamente a quanto riportato in un primo tempo Fede non è scoppiato a piangere, ma sui social i fan hanno solidarizzato con i loro idoli attraverso l'hashtag #RespectBenjaminAndFederico.