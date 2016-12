Benji & Fede, l'ora giusta per il loro album di debutto è "20:05"

"20:05" è l'orario del loro primo messaggio su Facebook che ha fatto nascere la loro amicizia. Questi due ragazzi, infatti, si sono conosciuti online e rappresentano in pieno la generazione social network attraverso il quale hanno co ndiviso i loro lavori e creano uno stretto legame con i fan.



L'album è composto da 9 brani, alcuni dei quali scritti dai ragazzi e affidati a un team di produttori e collaboratori, e presenta due anime distinte: una più ritmica, elettronica dal sapore quasi dance, prodotta da Andy Ferrara giovane produttore milanese (Gue Pequeno, Emis Killa, Marracash, Fedez) e una parte più pop/rock prodotta da Marco Barusso ("Lettera" e "Senza Te") che ha lavorato con Nek, Modà, Annalisa, ma anche con 30 seconds to Mars, Coldplay, Lacuna Coil, Him.



Dal 9 al 22 ottobre il duo girerà l'Italia per una serie di incontri con i fan e firma copie negli store.