Benji e Fede: "Fermarci? Mai! Ora siamo pronti a tornare sul palco"

Dopo il disco di platino del secondo album " Siamo solo noise " e i milioni di streaming e visualizzazioni dell'ultimo singolo "Moscow Mule", Benji e Fede sono pronti a tornare in tour. Il duo sarà protagonista di una serie di date in arene all'aperto in attesa dei due eventi autunnali al Forum di Milano e al Palalottomatica di Roma. "Più andiamo avanti e più abbiamo voglia di fare cose nuove e sempre al meglio" dicono a Tgcom24 .

Per chi avrebbe scommesso sul fatto che Benji e Fede fossero l'ennesima meteora nel firmamento musicale italiano tocca far notare che ormai, dopo tre album segnati da un successo crescente e tour che si susseguono, la definizione sarebbe alquanto fuori luogo. Al contrario i due mostrano una voglia di andarre avanti e migliorarsi, mettendosi alla prova con situazioni sempre più mature e complesse. Quest'estate porteranno il loro show in location come l'Arena Flegrea di Napoli e il Teatro Antico di Taormina. E poi ci saranno i grandi eventi autunnali. "Siamo nel pieno delle prove - spiega Fede -. Siamo molto carichi, ormai il repertorio si sta facendo ampio e più andiamo avanti e più abbiamo voglia di fare cose nuove". Che show si devono aspettare i vostri fan? Avremo una scaletta nella quale la priorità sarà data ovviamente ai pezzi dell'ultimo disco, senza però dimenticare i brani passati. Abbiamo lavorato su molti di essi dando nuovi arrangiamenti che li rendessero più omogenei rispetto alle sonorità di "Siamo solo noise".

Che rapporto avete con i vostri pezzi più datati? Siete critici verso l'ingenuità degli inizi o prevale l'affetto per avervi dato la notorietà?

Capita spesso di ascoltare i brani degli inizi, quelli scritti ancora prima del primo album. E sicuramente siamo indulgenti perché ci hanno permesso di iniziare un cammino che ci ha portato fino a qui, li guardiamo con amore. Dopodiché è inevitabile che quando dobbiamo farli vadano tirati a lucido perché in questi anni sono cambiate tante cose, a partire dalla mia voce.



Quanti sarete sul palco?

La solita band, ovvero noi due più altri tre elementi, Riccardo Lodi, Davide Marchi e Francesco Landi, che per noi sono ormai fratelli di vita. Con loro condividiamo anche uno studio di registrazione che per noi è diventato un luogo di culto, dove ci rifugiamo appena possibile.



A proposito di fratelli di vita. Qualche giorno fa hai fatto degli auguri speciali a Benji per il suo compleanno (vedi foto)...

E' stato un gesto naturale, nulla di premeditato. Dopo che eravamo stati a cena insieme invece di tornare a casa ho tirato dritto e sono andato in una zona vicino a un fiume dove ho scritto alcune strofe dedicate a lui e alla nostra avventura. Poi ho sentito il nostro produttore, Francesco Landi appunto, che mi ha aiutato a metterle giù e registrarle. Poi ho postato il video su Instagram. La cosa fondamentale era l'effetto sorpresa.



Dopo queste date estive vi attende il ritorno nei palazzetti. Porterete lo stesso show dei prossimi mesi?

Assolutamente no! Sarà qualcosa di completamente diverso. Saranno diverse le canzoni, ci saranno sicuramente degli ospiti e persino il merchandising sarà pensato ad hoc. Vogliamo che siano un vero evento, anzi, ognuna delle due date sarà un evento a sé. Anche perché il suonare in un palazzetto ti dà molte più possibilità di arricchire uno show.



LE DATE DEL TOUR

Sabato 7 luglio 2018 || Napoli @ Arena Flegrea

Martedì 10 luglio 2018 || Reggio Emilia @ LIME Space - Fiere di Reggio Emilia

Giovedì 12 luglio 2018 || Padova @ Arena Live

Venerdì 13 luglio 2018 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 24 luglio 2018 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 11 agosto 2018 || Lecce @ Piazza Libertini

Lunedì 20 agosto 2018 || Marina di Pietrasanta (LU) @ La Versiliana

Venerdì 16 novenbre 2018 || Milano @ Mediolanum Forum

Domenica 25 novembre 2018 || Roma @ Palalottomatica