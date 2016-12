Benji & Fede debuttano in spagnolo con “Eres mia”

Benji & Fede debuttano nel mercato latino con " Eres Mia ", il loro primo singolo cantato in spagnolo insieme a Xriz . Il brano esce il 3 giugno in Spagna, Usa, America Latina e Italia. Durante una vacanza a Santo Domingo Benji & Fede hanno sentito la canzone di Xriz e se ne sono subito innamorati. Xriz ha accetto di lavorare con loro e ne è nata una nuova ed originale versione del brano

Benji & Fede, dopo il successo del loro primo album "20:05", sono stati ai vertici delle classifiche di vendite con il loro best seller "Vietato Smettere di sognare". Recentemente hanno partecipato con uno special show case ai Billboard Latin Music Conference & Awards a Miami.



Il duo ha annunciato cinque concerti in alcune delle più importati location italiane. I live partiranno l'11 giugno dall’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro (UD) e proseguiranno a giugno a L’Anfiteatro Falcone e Borsellino a Zafferana (CT), al GruVillage di Grugliasco (TO), in Piazza Castello a Ferrara e chiuderanno il tour presso l’Arena Regina di Cattolica (RN) il 25 giugno.