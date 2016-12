Ben Stiller, 50 anni "belli belli in modo assurdo"

Ben Stiller torna al cinema in versione "bello bello in modo assurdo", con "Zoolander 2" in cui recita accanto all'amico Owen Wilson, compagno di set in tantissime commedie, da "Stursky & Hutch" alla trilogia di "Una Notte al Museo" e "Ti presento i miei". Wilson che con il fratello Luke e attori del calibro di Jack Black, Will Ferrell, Vince Vaughn, Steve Carell è membro del Frat Pack, il collettivo non ufficiale di comici fondato proprio dallo stesso Ben Stiller.



Papà Jerry e mamma Anne Meara, una sorta di Sandra e Raimondo della comicità made in Usa, si accorsero presto delle doti del figlio. Dal teatro, Ben Stiller si spostò sui set cinematografici. Nel 1987 il debutto in "Su e giù per i Caraibi", poi una parte ne "L'impero del Sole" di Steven Spielberg e il palcoscenico del Saturday Night Live.



L'esplosione arriva con "Tutti pazzi per Mary" del 1998, che fa conoscere Ben Stiller a livello internazionale. Di lì in poi una lunga serie di film comici, parodie e ruoli iconici, non solo Derek Zoolander, ma anche l'ottuso White Goodman di "Dodgeball" e l'ipocondriaco Chas de "I Tenenbaum" con la sua tuta rossa.



Importante anche la produzione da regista. Nel 1994 dirige "Giovani, carini e disoccupati", commedia romantica erroneamente considerata il debutto alla regia di Stiller, che 5 anni prima aveva firmato "Elvis Stories", film documentario sull'influenza del rocker nella vita degli americani. La pellicola del 1994 diventa di culto tra le giovani generazioni che si rivedono nella storia dei protagonisti capitani da due attori giovani, carini e molto richiesti in quegli anni, come Ethan Hawke e Winona Ryder. Dietro la macchina da presa Ben Stiller tornerà due anni dopo per guidare Jim Carrey ne "Il Rompiscatole". Poi "Zoolander", "Tropic Thunder" e "I sogni segreti di Walter Mitty", in un insolito ruolo drammatico, prima di tornare alla regia per "Zoolander 2", girato in gran parte a Roma.



Versatile, irriducibile sognatore e instancabile professionista, Ben Stiller ha prestato la sua voce al leone Alex protagonista della saga di animazione "Madagascar" e in altre pellicole animate come "Megamind" e "Bee Movie", partecipando anche a un episodio de "I Simpson".



Sposato dal 2000 con la collega Christine Taylor, ha due figli, Ella Olivia, 13 anni, e Quinlin Dempsey, 10.