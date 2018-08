Ben Affleck torna in rehab per la terza volta e ad accompagnarlo è l'ex Jennifer Garner

Per lei, con cui i paparazzi lo avrebbero immortalato più volte negli ultimi giorni al ristorante e a feste e party e la quale avrebbe raccontato della dipendenza dell'attore dal whisky, potrebbe aver lasciato Lindsay Shookus, produttrice televisiva e sua compagna da molto tempo, la quale a sua volta fu la causa della fine del matrimonio decennale con la Garner.



Lo scorso marzo, Affleck aveva rivelato di aver completato un periodo di rehab per curare la sua dipendenza e in un post condiviso su Facebook, aveva anche affermato che l'alcolismo "è una battaglia in corso e le persone devono sapere che non bisogna vergognarsi nel chiedere aiuto".



E l'aiuto gli è arrivato ancora una volta dall'ex moglie (i due non hanno ancora definitivamente ottenuto il divorzio, ndr), la quale sarebbe preoccupata principalmente, stando a fonti vicine alla coppia, di salvaguardare i tre figli Violet, 12 anni, Seraphina, 9 e Samuel, 6 avuti con Affleck, e che dopo la separazione, hanno continuato a vedere entrambi i genitori. La continua dipendenza dall'alcol dell'ex marito metterebbe a serio rischio la stabilità del suo rapporto con i ragazzi. Il rehab dove Affleck trascorrerà un periodo imprecisato di tempo si trova sulla costa di Malibu, si chiama The Canyon ed è uno dei più costosi e lussuosi della zona.