Ben Affleck: "Ho concluso 40 giorni in rehab... combattere una dipendenza è una lotta a tempo pieno"

"Il supporto ricevuto dalla mia famiglia, dai miei colleghi e dai miei fan ha significato molto di più di quello che posso dire: mi ha dato la forza e il sostegno per parlare della mia malattia con gli altri".



Affleck, 46 anni, è entrato per la terza volta in un rehab alla fine di agosto (il 22), incoraggiato e fisicamente accompagnato dall'ex moglie Jannifer Garner. "Combattere ogni dipendenza è una lotta lunga e difficile"m ha continuato l'attore: "Ed è per questo non si è mai veramente dentro o fuori dal trattamento, è un impegno a tempo pieno, sto combattendo per me stesso e la mia famiglia. Tante persone hanno usato i social media per parlare del loro percorso con una dipendenza. A queste persone voglio dire grazie. La vostra forza mi ha ispirato e supportato in modi che non pensavo fossero possibili. Aiuta sapere di non essere solo. Come mi sono dovuto rammentare, se hai un problema, chiedere aiuto è un segno di coraggio, non di debolezza o fallimento. Con l'accettazione e l'umiltà, continuo ad avvalermi dell'aiuto di così tante persone e sono grato a tutti quelli che sono li per me. Spero che lungo la strada io possa dare un esempio agli altri che stanno lottando".



Molti i messaggi di sostegno arrivati in seguito alla pubblicazione del commovente post. In molti gli sono stati vicini, ma soprattutto l'ex moglie (i due sono separati dal 2015) Jennifer Garner e i figli: la battaglia di Affleck è soprattutto una battaglia nel nome della famiglia.