Ben Affleck e Jennifer Garner, un tradimento all'origine del divorzio

Escono nuovi dettagli sul divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Garner , che lo scorso 30 giugno hanno ufficializzato tramite un comunicato stampa la rottura, senza però motivare la loro decisione. Alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato a "Us Weekly" che all'origine di tutto ci sarebbe un tradimento da parte di lui, mai digerito dall'ex signora Affleck: "Lui ammise il tradimento e lei disse che avrebbe provato a perdonarlo".

Le corna diedero il colpo di grazia alla loro traballante relazione, visto che da tempo ormai i due non si fidavano più l'uno dell'altra."Lei ha tentato di lasciarlo già diverse volte, ma lui l'ha sempre implorata di restare" ha svelato un altro insider. Una decisione difficile visto che la coppia ha tre bambini: Violet (9 anni), Seraphina (5 anni), e Samuel (3 anni).



"(La Garner) ha sempre combattuto con l'idea di gettare all'aria tutto e andarsene - ha rivelato una fonte - Sono stati sull'orlo della rottura un mucchio di volte, ma il divorzio era il peggior incubo di Jennifer. Voleva tutelare i bambini e tenere la famiglia unita".



L'attore e regista premio Oscar sembra intenzionato a voltare pagina, visto che è già stato pizzicato senza la fede al dito. Un amico di Affleck ha però assicurato che "è molto difficile per lui. Ogni divorzio è tosto, per chiunque. Si sta appoggiando a sua madre e agli amici più intimi".