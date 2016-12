Ben Affleck e Jennifer Garner sono ancora una coppia?

A oltre un anno dal divorzio, a quanto pare Ben Affleck e Jennifer Garner sono impegnati a rimettere insieme i cocci di una relazione che sembrava ormai conclusa. Secondo fonti vicine a loro, i due avrebbero deciso di fare terapia di coppia per tentare di ricominciare da capo. Intanto sono stati sorpresi a pranzo, a fare shopping e a passeggio. L'ultimo avvistamento riporta che i due ex si siano ritrovati in chiesa a Los Angeles, per la funzione domenicale.