Ben Affleck e Jennifer Garner, divorzio rimandato: "Riproviamoci!"

Pur senza tornare insieme quindi la Garner e Affleck starebbero seriamente pensando di fare un altro tentativo prima di chiudere definitivamente il loro capitolo matrimoniale. L'ex coppia, che ha tre figli Violet (10 anni), Seraphina Rose (7 anni) e Samuel (4 anni), ha comunque mantenuto ottimi rapporti anche in questi due anni di separazione, al punto che nessuno dei due ha mai premuto per ufficializzare la fine della loro unione. "C'è sempre una possibilità di riconciliarsi. Si amano e amano davvero tanto i loro figli, che a loro volta amano i loro genitori", avrebbe detto l'insider.



Non è la prima volta che si parla di un ravvicinamento tra Ben e Jen, e i due sono stati più volte visti insieme, non ultimo il giorno dopo la cerimonia degli Oscar, quando l'ex coppia si è riunita nella casa di famiglia a Los Angeles per festeggiare il compleanno del loro figlio più piccolo, che compiva 5 anni: "Le due ragazze hanno scartato per lui i regali, fra i quali c'erano tanti supereroi e tutti sembravano felici", fa sapere un amico comune. Prove di reunion in corso?