Ben Affleck e Jennifer Garner, addio definitivo: divorzio ufficiale e "amichevole"

E' arrivata davvero al capolinea la storia tra Ben Affleck e Jennifer Garner . A due anni dalla loro separazione, dopo diversi tentativi di riavvicinamento e riconciliazione, i due attori hanno ufficialmente chiesto il divorzio. Secondo quanto riportato dal sito web TMZ , hanno definito gli accordi per una divisione amichevole, presentando una documentazione in cui sono favorevoli entrambi alla custodia congiunta dei loro tre figli.

Secondo Just Jared la coppia non aveva alcun accordo prematrimoniale, per cui i due ex coniugi divideranno i loro averi a metà.



La coppia è stata insieme per 10 anni e ha avuto tre figli, Violet (10 anni), Seraphina Rose (7 anni) e Samuel (4 anni). Poi nel 2015 è arrivata la notizia della loro rottura. Da allora nessuno dei due coniugi ha mai premuto per rendere ufficiale la cosa.