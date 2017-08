Bella Italia: è lei la meta preferita dalle popstar internazionali

L'estate, in Italia, non è solo un periodo dell'anno dove potersi godere il mare da ogni angolo di costa, da Nord a Sud, ma anche e soprattutto una vetrina naturale per ammirare le star della musica e dello spettacolo che, da tutto il mondo e per lavoro o soltanto per piacere, prendono d'assalto il nostro Paese. Capri e Ischia le isole più gettonate, terreno di conquista di Katy Perry ed LP, in attesa dell'arrivo di Beyoncè e Jay-Z. Anema e Core, il locale notturno caprese teatro di sessions improvvisate dalle rockstar, in compagnia di amici. La Perry è stata protagonista anche in Costiera Amalfitana, dove si è esibita cantando anche hit italiane di Jovanotti e Francesco Gabbani. La si vede di frequente a Ponza, invece, Mariah Carey, da sempre innamorata del nostro Paese. Brutta avventura, infine, per Paul Young, protagonista di un incidente stradale (per fortuna senza conseguenze) a Piana, in provincia di Monza.