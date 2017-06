Belgrado, incidente stradale per il regista Emir Kusturica: ferito

Il regista serbo Emir Kusturica è rimasto ferito in un incidente stradale. Come riferisce la Tanjug, l'incidente è avvenuto martedì scorso lungo la strada che collega Belgrado a Cacak. Per motivi che non sono stati precisati, l'auto sulla quale viaggiava Kusturica è uscita di strada. Sia Kusturica che l'autista, entrambi feriti, sono stati condotti nell'ospedale di Valjevo. Non sono stati forniti altri particolari sulle loro condizioni.