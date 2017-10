Belen, la sua evoluzione da 3 a 33 anni

Una vita sotto i riflettori, una vita sulle copertine, una vita, insomma, da Belen Rodriguez. La showgirl argentina festeggia oggi 33 anni, 13 dei quali vissuti in Italia restando sempre all'apice del successo, dai primi calendari sexy alla conduzione di celebri programmi televisivi.



La sua carriera, però, non è rimasta legata soltanto al mondo della tv: oltre ad essere stata protagonista di alcune pellicole cinematografiche, ha vestito il ruolo di stilista e quello di imprenditrice, disegnando con la sorella una linea di costumi da bagno e aprendo un ristorante con altri soci tra cui Joe Bastianich.



E come dimenticare inoltre la sua passione per la musica che l'ha spinta a pubblicare il brano "Dai muovi muovi" nel 2009 e a lanciare il singolo "Amarti è folle" nel 2015. In tutto questo, la Rodriguez non ha ovviamente messo da parte i sentimenti personali: quando ha raggiunto l'apice del successo era legata al calciatore Marco Borriello, in seguito ha avuto una relazione con Fabrizio Corona, poi l'amore con Stefano De Martino, con il quale è convolata a nozze nel 2013 e ha avuto un figlio, Santiago.



Il loro matrimonio è giunto al capolinea nel 2015 e adesso il cuore di Belen batte solo per il pilota di MotoGP Andrea Iannone. Tante strade, tante avventure, tante emozioni, anche se tutto questo per la modella argentina sembra essere solo l'inizio...