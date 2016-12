Beatles, venduta all'asta per 2 milioni di euro la batteria di Ringo Starr

JUST SOLD for $41,600! #JohnLennon -owned bust appears on the cover of #TheBeatles Hey Jude & Imagine video! #Auction pic.twitter.com/lRnTPop3q0

This Multicolored dining set owned by #RingoStarr JUST SOLD for $22,500! Happening now at https://t.co/TiME89uOXn ! pic.twitter.com/snWFA48CVg

JUST SOLD for $44,800! #TheBeatles Autographed Magazine Portrait! It's happening now https://t.co/TiME89MqlX ! pic.twitter.com/jwJfw68iTU

JUST SOLD for $38,400! A #RingoStarr #TheBeatles Road Case. Watch the #auction live now at https://t.co/TiME89uOXn ! pic.twitter.com/gol7EVX3ss

JUST SOLD for $68,750! #RingoStarr 's RIAA Award for I Want To Hold Your Hand! Happening now! https://t.co/TiME89uOXn pic.twitter.com/uFPq9y6f3C

JUST SOLD for $40,625! #RingoStarr 's RIAA Award for #TheBeatles ' Second Album! #Memorabilia #Auction #Collectibles pic.twitter.com/FENCSSpsXS

JUST SOLD for $115,200! #RingoStarr 's Hello Goodbye Video Used Drums! https://t.co/K1xDHeOjGf #TheBeatles #Auction pic.twitter.com/608E7pZJ8w

L'asta, durata due giorni, si è tenuta a Beverly Hills, in California. Starr utilizzò la batteria andata all'asta in più di 200 concerti tra il maggio 1963 e il febbbraio 1964 e nella registrazione di successi come "Can't Buy Me Love", "She Loves You", "All My Loving" e "I Want to Hold Your Hand".



Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Lotus creata dal musicista e dall'attrice.