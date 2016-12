Beatles, un regalo di Natale: la loro musica adesso sarà disponibile in streaming

Per l'universo beatlesiano è una piccola rivoluzione. Approdati tardi su iTunes, solo nel 2010, la band che ha cambiato per sempre la musica pop ora compie un altro passo nel mondo digitale. Secondo Chris Cooke, esperto citato da Bbc, chi ne gestisce l'eredità non può non "accettare che lo streaming abbia ormai un peso rilevante nell'industria musicale".



I servizi di streaming che dal 24 dicembre offriranno la musica dei Beatles sono Apple Music, Deezer, Google Play, Microsoft Groove, Napster / Rhapsody, Amazon Prime Music, Slacker Radio, Spotify, Tidal. Questi gli album a disposizione: "Please Please Me", "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!", "Rubber Soul", "Revolver", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Magical Mystery Tour", "The Beatles", "Yellow Submarine", "Abbey Road", "Let It Be", "The Beatles 1962-1966", "The Beatles 1967-1970", "Past Masters (Volumes 1 & 2)", "1".