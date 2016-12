Beatles: spunta una lettera al vetriolo tra John Lennon e Paul McCartney

Il 17 novembre, alla RR Auction di Boston, sarà messa all'asta una lettera del 1971 inviata da John Lennon a Paul McCartney in cui emerge tutta la tensione nei rapporti tra i due ex Beatles. La missiva è stata stimata oltre 20mila dollari . La lettera, scritta a macchina con annotazioni a mano di Lennon, è la risposta a un messaggio critico inviatogli dalla moglie del Beatles, Linda McCartney.

"Stavo leggendo la tua lettera, e mi chiedevo quale fan irascibile di mezz'età l'avesse scritta - esordisce piccato Lennon che poi prosegue -. Pensi davvero che la maggior parte dell'arte di oggi sia stata creata a causa dei Beatles? Non credo tu sia così pazzo, Paul, lo credi davvero?".



Il gruppo si era ufficialmente sciolto un anno prima, dopo la pubblicazione di "Let It Be", ma i rapporti tra i vari componenti, in particolare Lennon e McCartney, erano ai minimi termini da anni.