Beatles, Ron Howard dirige un film inedito sui mitici Fab Four

Dai tempi del Cavern Club di Liverpool fino allo storico Candlestick Park di San Francisco il racconto delle imprese live dei mitici Fab Four arriva al cinema in un docu-film "autorizzato" e firmato dal regista premio Oscar Ron Howard : The Beatles - Eight days a week .

In sala dal 15 settembre il film evento sui quattro ragazzi di Liverpool che hanno fatto la storia della musica sarà visibile solo per sette giorni, fino al 21 settembre. Il film è la storia di come John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si sono uniti diventando quel fenomeno straordinario che tutti conosciamo come "I Beatles."



Un racconto, con la piena collaborazione di Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison, costituito da preziosi filmati rari e inediti, che esplora il dietro le quinte della band, il modo in cui prendevano le decisioni, creavano la loro musica e costruivano insieme la loro carriera. Il film mostra l'incredibile personalita' e lo straordinario dono musicale che caratterizzavano ciascuno di loro. Il vincitore del Grammy Nigel Sinclair della White Horse Pictures, Scott Pascucci e il vincitore dell'Academy Award e dell'Emmy Brian Grazer di Imagine Entertainment sono i produttori del film insieme ad Howard. Jeff Jones e Jonathan Clyde della Apple Corps Ltd. sono i produttori esecutivi, assieme a Michael Rosenberg della Imagine e a Guy East e a Nicholas Ferrall della White Horse.