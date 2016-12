Beatles, l'album-chiave "Revolver" compie 50 anni

Cinquanta anni fa, il 5 agosto 1966 , usciva nel Regno Unito "Revolver" , per molti il capolavoro dei Beatles , per tutti uno degli album più importanti della storia della musica. Il disco ebbe un'importanza capitale, segnando anche una scelta di campo radicale da parte dei Fab Four : da quel momento lo studio di registrazione sarebbe diventato uno strumento capace di dare corpo alle idee più avventurose, il centro della loro musica.

Con "Revolver" il pop scopre l'uso sistematico dei loop (che all'epoca venivano realizzati con i nastri), gli strumenti suonati al contrario, l'alterazione della velocità di registrazione, le sovraincisioni. Per la realizzazione del disco i Beatles trovarono il primo alleato in George Martin, il loro storico produttore, ma stavolta arrivarono contributi dai tecnici degli studi di Abbey Road che hanno cambiato per sempre la musica registrata. Ken Townsend, l'ingegnere del suono, proprio durante queste registrazioni ha inventato l'Automatic Double Tracking, tecnica consente di registrare automaticamente una doppia traccia musicale.



"Revolver" fu la settima fatica in studio dei Fab Four, ideale seguito di "Rubber Soul" e predecessore di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" che li consacrò non solo come autori e performer ma anche come coraggiosi sperimentatori.