Beatles for... streaming: la canzone più ascoltata online è "Come Together"

Beatles for streaming si potrebbe dire, parafrasando il titolo di uno dei loro album più celebri, "Beatles For Sale". Se l'obiettivo, peraltro dichiarato, di aprire allo streaming era quello di raggiungere le nuove generazioni, che ormai lo usano come forma di fruizione privilegiata, si può dire che sia stato raggiunto. L'entusiasmo degli utenti per la novità è stato altissimo e solo nei primi due giorni canzoni dei Beatles sono state aggiunte a 673mila playlist sul solo Spotify, senza contare tutti gli altri servizi, da Deezer ad Apple Music.



Nella top 10 compaiono ovviamente soprattutto grandi successi, che rientrano nell'ultima raccolta "1": tra questi ci sono "Help!", "All You Need Is Love" e "Hey Jude". Ma non mancano brani più ricercati, che non sono mai stati singoli e sono invece amatissimi dai fan, come la delicata "Blackbird" contenuta nel "White Album".



LA TOP 10 MONDIALE

1. "Come Together"

2. "Let It Be"

3. "Hey Jude"

4. "Love Me Do"

5. "Yesterday"

6. "Here Comes The Sun"

7. "Help!"

8. "All You Need Is Love"

9. "I Want To Hold Your Hand"

10. "Twist And Shout"