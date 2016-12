Beastie Boys, morto John Berry: fu co-fondatore della band e chitarrista nel primo EP

John Berry, uno dei fondatori dei Beastie Boys e chitarrista originale della band nei primi Anni Ottanta, è morto nella mattinata di giovedì 19 maggio all'età di 52 anni. A confermare la notizia a "Rolling Stones Usa" è stato il padre del musicista, John Berry III. L'artista è morto a Danvers, in Massachusetts, in una struttura specializzata per il trattamento dei malati terminali. Berry, infatti, da tempo soffriva di demenza frontotemporale.