BBC Music Awards 2015: trionfa Adele Gli One Direction infiammano lo show

Adele trionfa ai BBC Music Awards , andati in scena alla Genting Arena di Birmingham, il 10 dicembre. La cantante ha vinto due premi, tra cui quello come miglior artista inglese del 2015. Riconoscimenti anche per Taylor Swift , artista internazionale dell'anno, e Hozier per la miglior canzone. Sul palco della manifestazione tanti big della musica, compresi gli One Direction , che hanno aperto lo show e infiammato il pubblico con la loro "Drag Me Down".

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne hanno letteralmente fatto fuoco e fiamme, cantando il singolo tratto dall'ultimo album "Made In The AM", circondati da lingue di fuoco. L'esibizione degli One Direction era la più attesa dei BBC Music Awards, vista l'imminente pausa che la boy band ha deciso di prendersi.



Sul palco si sono esibiti, tra gli altri, anche Ellie Goulding, Stereophonics, Jess Glynne, Years & Years, Hozier, Little Mix, OMI, Rod Stewart, che ha chiuso lo show, e il dj Faithless, che da tempo non si vedeva su scene di tale importanza.



Oltre al premio come miglior artista inglese, vinto battendo la concorrenza di artisti come Ed Sheeran e Florence + The Machine, Adele, assente alla cerimonia, ha ricevuto anche il riconoscimento per la miglior interpretazione live, mentre Hozier si è aggiudicato il premio per la miglior canzone dell'anno per "Take me to church" e Jack Garratt è stato eletto miglior artista emergente.