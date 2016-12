Battisti-Mogol, le canzoni finiranno finalmente in Rete

Da sempre la vedova di Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronese, si batte per tutelare il patrimonio artistico del marito. Dicendo molti no, a celebrazioni e utilizzo delle canzoni. Dopo la causa intentata da Mogol, dal Tribunale di Milano arriva la prima "apertura". Se da una parte la moglie del cantante è stata assolta. Dall'altra la società che gestisce i diritti di utilizzazione economica del repertorio Mogol/Battisti è stata condannata. E come sottolinea "Il Giornale" presto i brani potranno essere scaricati online.