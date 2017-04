Barry Manilow, coming out a 73 anni: "Non l'ho fatto prima per paura dei fan"

A 73 anni Barry Manilow ha deciso di uscire allo scoperto e fare coming out , dopo decenni di silenzio. L'icona del pop ha svelato al magazine "People" di aver voluto tenere segreto il suo orientamento sessuale per paura di "deludere i fan". Nel 2014 il cantante di "Mandy" ha sposato in gran segreto a Palm Spring, in California, il compagno e manager Garry Kief che è al suo fianco da 40 anni.

"Sono riservato, lo sono sempre stato e quando incontrai Garry ci fu una ragione in più per far restare la mia vita privata" ha confessato a People. Tenere la relazione nascosta ai media e al pubblico è stato stressante: "Pensavo che avrei potuto deludere i i fan se avessi detto che ero gay, così non l'ho fatto".



La notizia è comunque circolata tra i suoi ammiratori e "quando hanno scoperto che io e Garry stavamo insieme sono stati felici. La loro reazione è stata bellissima, persone che non conoscevamo si sono congratulate con noi e ci hanno augurato il meglio".