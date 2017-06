Barry Gibb, l'ex Bee Gees confessa. "A 4 anni un uomo ha tentato di molestarmi!"

"Un uomo ha tentato di molestarmi quando avevo 4 anni. Non mi ha toccato, ma sono successe altre cose e sono successe anche ad altri bambini...". A 65 anni di distanza Barry Gibb, unico superstite dei mitici Bee Gees, svela una scioccante verità sulla sua infanzia. In un'intervista a Radio Times, prima della sua esibizione a Glastonbury lo scorso weekend, il cantante ha confessato: "Non l'ho mai detto prima, ma il ricordo è vivido nella mia memoria"...

"A un certo punto lo hanno arrestato e mi hanno svegliato nel bel mezzo della notte. Avevo 4 anni e un poliziotto sedeva sul mio letto alle 4 del mattino e mi interrogava!!! Sono cose che non si dimenticano!". Sui dettagli e soprattutto su chi fosse il molestatore e se appartenesse alla cerchia familiare l'ex Bee Gees non ha voluto aggiungere nulla: "Sono particolari sgradevoli", ha detto.



Barry, che compirà 71 anni a settembre, è rimasto l'unico dei fratelli Gibb ancora in vita. Dopo Maurice morto nel 2003, anche Robin, gemello eterozigote è scomparso nel 2012, ma nel marzo 1988 era mosrto, per overdose, a soli 30 anni anche un altro fratello, Andy. Lo scorso anno il cantante e songwriter inglese ha pubblicato un nuovo album da solista "In the Now" e da due anni si esibisce al Glastonbury Festival, lo scorso giugno, persino a sorpresa con i Coldplay.