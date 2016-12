Barbatuques, un "Aperitivo in concerto" all'insegna della voce

17:11 - Nuovo appuntamento d'eccezione con "Aperitivo in concerto". Domenica 23 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni (via Manzoni 42, Milano) salirà uno fra i più affascinanti e spettacolari gruppi musicali oggi sulle scene internazionali, i brasiliani Barbatuques. Sono stati scoperti a livello internazionale da Bobby McFerrin, che li ha voluti con sé in tournée. Quella milanese è la prima e unica data italiana.

Nati come gruppo vocale dedito all'improvvisazione, hanno sviluppato una peculiare tecnica, ereditata dal batuque brasiliano di origine africana, che li ha portati a diventare il più significativo ensemble di body percussion in attività. Musica come meta-scultura. Musica come universo timbrico, Musica come battito e flusso. È un mondo di combinazioni e dialoghi, ove ciascuno fa la sua parte col proprio corpo: una vera orchestra sinfonica. Questa è la via che calcano i Barbatuques, questa la ricerca che il gruppo brasiliano, che ha da poco realizzato la colonna sonora del film di animazione Rio 2 – Missione Amazzonia, conduce da anni, esplorando le pressoché infinite risorse sonore del corpo.



Come spiega Charles Raszl, fra i membri fondatori del gruppo, La ricerca di Fernando Barba è partita dalle possibilità derivanti dalle altezze dei suoni corporali: eseguire una melodia senza cantarla con la voce o suonarla con uno strumento, semplicemente giocando coi timbri. Per questo la particolarità dei Barbatuques è quella di giocare con l'imitazione degli strumenti senza usare l'espediente del canto, il più utilizzato per eseguire le melodie. L’obiettivo è quello di trasferire ciò che si fa col corpo su qualunque strumento, e viceversa. Le combinazioni di suoni gravi e acuti, inoltre, danno la possibilità di eseguire col corpo la varietà e la molteplicità delle cellule ritmiche che, nel caso del Brasile, a causa della forte matrice africana, sono molto sviluppate.



In diciotto anni di attività, i Barbatuques hanno pubblicato tre cd: Corpo do Som”(2002),“O seguinte é esse (2005) e l’ultimo lavoro Tum Pá (2012), pensato e rivolto al pubblico infantile, oltre al DVD Corpo do Som ao Vivo (2007). Il gruppo, un vero e proprio collettivo, non ha mai perso la sua anima originaria, quella che li spinge a ricercare e sperimentare divulgando attraverso l’interazione viva e la rappresentazione estemporanea, più che per mezzo di un prodotto chiuso. Con un’attenzione speciale al mondo dell’infanzia e ad una pedagogia musicale ricca che, più di ogni altra, sembra essere vincente, l’essenza della loro arte è tutta nel gioco e nel divertimento: Ti diverti con te stesso prendendo contatto con la tua propria cultura: sei libero e non hai filtri.



