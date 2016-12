4 febbraio 2015 Barbara d'Urso a "Manzoni Cultura", la regina della tv a cuore aperto in teatro Lunedì 9 febbraio la popolare conduttrice incontrerà il pubblico nel quarto appuntamento della rassegna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:07 - Barbara d'Urso sarà l'ospite d'onore del quarto e penultimo appuntamento di “Manzoni Cultura”, la rassegna del Teatro Manzoni ideata da Edoardo Sylos Labini, con la partecipazione di Nicola Porro in veste di conduttore. Lunedì 9 febbraio, la signora della tv risponderà alle domande dei due padroni di casa e di tutto il pubblico in sala. Un'occasione per scoprire il lato nascosto dell'amato volto di Canale 5.

Ogni giorno è nelle case degli italiani con “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, ma prima di essere una delle conduttrici più amate della tv, la d'Urso ha recitato in fiction e spettacoli teatrali. Ora Carmelita torna in teatro per un giorno, per essere vicino al pubblico come sempre, ma in un modo diverso.





PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

numero verde 800 914 350

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it



Biglietto: posto unico € 10,00