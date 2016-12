Barack Obama, la love story con Michelle diventa un film

11:04 - Anche il Presidente degli Stati Uniti ha dovuto affrontare, come tutti, le ansie del primo appuntamento. Il regista Richard Tanne ha deciso di trasformare la storia d'amore tra Barack Obama e l'allora Michelle Robinson in un film. Il titolo è 'Southside With You', dal nome del quartiere di Chicago dove i due si sono scambiati il primo bacio. Ad interpretare la First Lady è stata chiamata Tika Sumpter, mentre è ancora mistero su chi vestirà i panni di Obama.

Il film si concentra in particolare su un giorno del 1989 quando Barack, allora giovane studente di legge, decide di fare la corte alla donna che sarebbe diventata sua moglie.



