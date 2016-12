Banco del Mutuo Soccorso, un nuovo tour con una band... allargata

Ma ci saranno anche le nuove voci di Giacomo Voli (arrivato secondo l'anno scorso a "The Voice") e di Margary Signorino. "Il Banco non sarà più come è stato finora e per 40 anni - ha spiegato il tastierista e fondatore del gruppo, Vittorio Nocenzi -, manca una persona insostituibile come Francesco Di Giacomo. Dopo il disco dell'anno scorso ('Un'idea che non puoi fermare') e il concerto di dicembre al Gran Teatro a Roma, che e' stato anche un omaggio a Francesco, dovevamo scegliere se fermarci o proseguire. La passione che ci ha dimostrato il pubblico ci ha convinto ad andare avanti".



Lo spettacolo non sarà solo musica, dal momento che un led wall aggiungerà multimedialità e originalità ai concerti, arricchendoli di immagini e video delle "voices off" di Franco Battiato e degli attori Toni Servillo, Franca Valeri, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Moni Ovadia e Valerio Mastandrea che hanno prestato le loro voci e interpretazioni alla realizzazione dell'album.



Dopo il tour toccherà all'opera "Orlando". "Uno degli ultimi desideri di Francesco era vederla realizzata, la sto scrivendo da sei mesi - dice Nocenzi -. Vogliamo voci piene di personalita' e carattere. Intendiamo dare tempo al nostro pubblico di abituarsi all'idea che qualcun altro possa cantare questi brani, con autenticita', talento e senza calcoli".



Il calendario dei concerti

Roma - 26 giugno, "Eutropia Festival", area di Campo Boario (Ex mattatoio)

Cassino - 1 agosto, rassegna Cassino Arte (Anfiteatro Romano)

Macerata - 22 agosto, Sferisterio

Veruno - 6 settembre, Veruno Festival

Siniscola - 10 ottobre, Piazza Nuova

Palermo - 6 novembre, Teatro Golden

Catania - 7novembre, Teatro Metropolitan

Barletta - 5 dicembre, Paladisfida