Baglioni e Morandi, i Capitani Coraggiosi conquistano Milano

I C apitani Coraggiosi sono diventati ormai una coppia affiatata. Sul palco funzionano, come e meglio che in tv: a Milano, Claudio Baglioni e Gianni Morandi ripercorrono la loro lunghissima carriera in tre ore di spettacolo e il pubblico, non mancano gli over 65, non rimane deluso. Succede con i cantautori di successo e di lunga data: le canzoni si intrecciano inevitabilmente con la vita degli spettatori. Che cantano, ricordano e si emozionano.

La scaletta al Mediolanum Forum di Assago soddisfa i fan più esigenti dei due cantanti: Io sono qui, Dagli il via, Grazie perché, Scende la pioggia, Poster, Fatti mandare dalla mamma, Io me ne andrei, C'era un ragazzo, Noi no, Banane e lamponi, Mille giorni di te e di me, Avrai e altre ancora. Baglioni e Morandi si divertono a duettare senza aver paura di prestarsi i loro successi, come un Non son degno di te interpretato dal cantautore romano.



La scenografia a terrazze accompagna ma non prevarica sulla musica. Sul palco i due si alternano con gli strumenti, tra chitarre e pianoforti, e spunta anche un violoncello suonato da Morandi. Scherzano ma senza cadere nel cabaret, raccontano dettagli sconosciuti ai più (Chissà se mi pensi fu scritta negli anni '70 appositamente per Morandi, rivela Baglioni).



Nel tour Capitani coraggiosi trionfa inevitabilmente la nostalgia ma in senso positivo, come quando si sfoglia tra amici, non costretti, un vecchio album di fotografie. Per il pubblico milanese, oltre alle tre serate di febbraio, è stata aggiunta un'altra data: l'8 aprile.