Bafta: il miglior film è "Boyhood"

23:08 - "Boyhood" è stato premiato come miglior film ai Bafta 2015, l'"Oscar inglese" assegnato dalla British Academy of Film and Television Arts durante la cerimonia di gala alla Royal Opera House di Londra. Il premio di miglior attore è andato invece a Eddie Redmayne nel film "La teoria del tutto", per l'interpretazione del ruolo del fisico Stephen Hawking. Quello di miglior attrice a Julianne Moore in "Still Alice".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X