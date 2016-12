9 febbraio 2015 Bafta 2015: trionfano "Boyhood", Eddie Redmayne e Julianne Moore La pellicola di Richard Linklater premiata come miglior film, mentre le star de "La teoria del tutto" e "Still Alice" vincono come migliori attori protagonisti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - “Boyhood” è stato premiato come miglior film ai Bafta 2015, gli "Oscar inglesi" assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. A fare incetta di premi, è però “The Grand Budapest Hotel”, che si è aggiudicato cinque riconoscimenti. Miglior attore Eddie Redmayne per l'interpretazione del ruolo del fisico Stephen Hawking ne "La teoria del tutto", mentre il premio come miglior attrice è andato a Julianne Moore per “Still Alice”.

Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, ha dominato la 68.ma edizione dei Bafta, conquistando cinque vittorie, ma in categorie minori, compresa quella dedicata ai costumi che ha visto trionfare l'italiana Milena Canonero, candidata anche ai prossimi Oscar. Subito dietro, Boyhood che, oltre al premio come miglior film, ha ricevuto i riconoscimenti per la regia di Richard Linklater, e la miglior attrice non protagonista, Patricia Arquette. Il film ha dunque bissato il recente successo ai Golden Globe dove aveva vinto nelle medesime categorie. I Bafta hanno viaggiato sulla scia del prestigioso premio statunitense anche riguardo ai riconoscimenti dedicati agli attori protagonisti, rafforzando le chance in chiave Oscar di Eddie Redmayne e Julianne Moore.



La teoria del tutto si aggiudica tre titoli, tra cui miglior film inglese. Tre premi anche per Whiplash, con J.K. Simmons miglior attore non protagonista. Il premio per il miglior film straniero e' andato al polacco Ida, quello per il miglior documentario a Citizenfour, basato sulla vicenda di Edward Snowden, mentre The Lego Movie trionfa come miglior film d'animazione.



Ecco tutti i premiati durante la cerimonia della Royal Opera House di Londra:



MIGLIOR FILM

Boyhood



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Eddie Redmayne– La Teoria del Tutto



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Julianne Moore– Still Alice



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

J.K. Simmons– Whiplash



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Patricia Arquette – Boyhood



MIGLIOR REGISTA

Richard Linklater - Boyhood



MIGLIOR FILM INGLESE

La Teoria del Tutto



COLONNA SONORA

Grand Budapest Hotel



DOCUMENTARIO

Citizenfour



TRUCCO E PARRUCCO

Frances Hannon - Grand Budapest Hotel



SCENOGRAFIE

Grand Budapest Hotel



CORTOMETRAGGIO ANIMATO INGLESE

The Bigger Picture



MONTAGGIO

Whiplash



SUONO

Whiplash



FILM ANIMATO

The Lego Movie



EFFETTI VISIVI

Interstellar



FOTOGRAFIA

Birdman



MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE

Stephen Beresford (sceneggiatore), David Livingstone (Producer) – Pride



SCENEGGIATURA ORIGINALE

Grand Budapest Hotel



MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Ida



SCENEGGIATURA ADATTATA

La Teoria delTutto



COSTUMI

Milena Canonero - Grand Budapest Hotel