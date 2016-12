Backstreet Boys di nuovo insieme per un disco country

I Backstreet Boys sono pronti a tornare con un nuovo album di inediti, che uscirà a fine agosto. L'ex boyband degli Anni Novanta si è chiusa in uno studio di registrazione di Los Angeles per registrare il disco che abbandonerà le sonorità pop per spaziare nel country, grazie alla collaborazione con il duo Florida Georgia Line. "Stiamo facendo qualcosa che non abbiamo mai fatto" ha anticipato Brian Littrell su Instagram.