B.B. King, le figlie accusano: "E' stato avvelenato"

"Gli sono stati somministrati dei farmaci per condurlo a una morte prematura, chiediamo un'inchiesta su questa vicenda", sostengono due figlie (B.B. King, divorziato due volte, ha lasciato un numero imprecisato di figli, tra gli otto e i 15, ndr) in due dichiarazioni separate. La polizia di Las Vegas però ha smentito di avere avviato una indagine per omicidio e l'avvocato Brent Bryson ha fatto sapere che tre medici hanno verificato che il musicista ha ricevuto cure appropriate 24 ore al giorno e che è stato monitorato da specialisti "fino a che non è deceduto tranquillamente nel sonno".



In ballo ci sono milioni di dollari. Il business manager Toney è infatti stato nominato nel testamento di King esecutore di beni e secondo i familiari, che tra le altre cose lamentano che è stato loro proibito di fare visita al pade in ospedale, ne guadagnarebbe decine di milioni di euro.