B.B. King,"ipotesi veleno ridicola"

Il tutore legale del patrimonio di B.B.King ha definito i sospetti di avvelenamento avanzati da due sue figlie "ridicoli", e la polizia di Las Vegas ha smentito di avere avviato alcuna indagine per omicidio. L'avvocato Brent Bryson ha fatto sapere che tre medici hanno verificato che il musicista ha ricevuto cure appropriate 24 ore al giorno e che è stato monitorato da specialisti "fino a che non è deceduto tranquillamente nel sonno".