B.B. King in ospedale per un problema di disidratazione

13:13 - La leggenda del blues B.B. King è stato ricoverato in un ospedale di Las Vegas per un problema di disidratazione, causato dal diabete di tipo II di cui soffre da oltre 20 anni. Si temeva il peggio per il musicista 89enne, ma la figlia Claudette ha fatto sapere che "ora sta molto meglio". A quanto riporta TMZ sarebbero le stesse complicazioni riscontrate lo scorso ottobre, quando si sentì male durante una performance sul palco dell'House of Blues di Chicago.

In seguito al malore il Re del Blues fu costretto a cancellare le ultime otto date del tour. "Torno a casa ad ascoltare musica, vedere film e godermi un po' di relax" aveva dichiarato all'epoca "Credo che di essere molto più impegnato adesso che sono a casa, con tutti gli amici che mi chiamano per sapere come sto. Apprezzo ogni chiamata e ogni preoccupazione".



A quasi 90 anni King ha un'agenda ancora fitta di appuntamenti e concerti, con una media di un centinaio di live all'anno e un repertorio che conta oltre 50 album. Nel 1987 il bluesman è entrato di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame, grazie a successi che hanno attraversato mezzo secolo: da "Three O'Clock Blues" degli Anni Cinquanta a "The Thrill Is Gone", scritta negli Anni Settanta e "When Love Comes to Town" suonata con gli U2 nel 1989.