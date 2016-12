Avril Lavigne: "Sto male, pregate per me"

09:55 - Panico tra i fan di Avril Lavigne. La cantante infatti è sparita dalle scene dallo scorso settembre. L'account Twitter AvrilMusicChart ha contattato la cantante chiedendole cosa fosse successo e la risposta ha raggelato tutti: "Non mi sento bene, sto avendo dei problemi di salute. Per favore, pregate per me".

Non si sa di cosa si sia ammalata Avril ma queste poche parole sono bastate per creare sui social panico e sconcerto, tanto che gli hashtag #PrayForAvril e #GetWellSoonAvril hanno spopolato.