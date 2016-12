Autunno al cinema, in arrivo un'ondata di fantasy e animazione

Il 15 settembre arriva da Pixar/Disney "Alla ricerca di Dory" di Andrew Stanton, sequel già super campione d'incassi nel mondo (ha superato i 900 milioni di dollari) di "Alla ricerca di Nemo". Il creatore di "Cattivissimo me", Chris Renaud, porterà "Pets - Vita da animali" (6 ottobre). Continua il trionfo del regno animale in 2d e 3d con "Cicogne in missione" di Nicholas Stoller e Doug Sweetland, su una cicogna pasticciona impegnata nella consegna di una bambina 'non autorizzata'. Il film debutterà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, poi l'uscita il 20 ottobre. Il 26 ottobre c'è "Doctor Strange" di Scott Derrickson, trasposizione del fumetto Marvel di Steve Ditko, sul chirurgo che scopre il mondo della magia di cui diviene maestro. Il volto cinematografico è di Benedict Cumberbatch.



Avversario al botteghino sarà "Trolls" di Mike Mitchell e Walt Dohr (27 ottobre), nuovo approdo del mondo dei giocattoli al cinema. Qui le star sono i pupazzetti con i capelli folli e multicolori creati da Walter Damm, che si avventurano in un mondo sconosciuto per salvare il loro re. Il 3 novembre sarà la volta dell'avventura in stop motion "Kubo e la spada magica" di Travis Knight, su un bambino che nell'antico Giappone deve affrontare uno spirito evocato per sbaglio. E' tratta da una graphic novel cinese, la commedia animata di Ash Brannon, "Rock Dog" (10 novembre), che ha per protagonista un mastiff tibetano deciso a diventare un musicista rock. Il popolo dei fan di Harry Potter si riunirà per lo spin-off /prequel "Animali fantastici e dove trovarli" di David Yates (17 novembre), con Eddie Redmayne nei ruolo di Newt Scamander, alle prese con una fuga a New York di creature fantastiche. Anche i cagnolini di Paw Patrol, seguitissima serie per i bambini, arriveranno nelle sale con sei episodi inediti (22 dicembre). E' di marca canadese invece l'animazione di "Snowtime!", rilettura animata firmata da Jean-Francois Pouliot e Francois Brisson, del classico per bambini "La guerre des Tuques".



Nella commedia fantasy "Una vita da gatto" di Barry Sonnenfeld (7 dicembre), lo stakanovista Kevin Spacey si ritrova intrappolato nel corpo del felino che aveva comprato per il compleanno della figlia di 11 anni. Ricompare Tim Burton, per raccontare in "La casa per bambini speciali di Miss Peregrine" (15 dicembre), con Eva Green e Asa Butterfield, un gruppo di piccoli con poteri straordinari, che hanno contro potenti nemici. Al debutto negli stessi giorni anche l'attesissimo primo spin-off di Guerre stellari, "Rogue one: A Star Wars Story" di Gareth Edwards, con fra gli altri, Felicity Jones e Mads Mikkelsen. E' la storia, ambientata prima degli eventi di Episodio IV, di un gruppo di combattenti decisi a sottrarre i piani per la costruzione della Morte Nera. La Disney proporrà a metà dicembre l'avventura animata "Oceania" di Ron Clements e John Muske, che ha per protagonista Vaiana, una coraggiosa adolescente impegnata a portare a termine il viaggio iniziato dai suoi antenati.